Папа Римский принял на аудиенции директора Музеев Кремля

ВАТИКАН, 9 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял в четверг на частной аудиенции генерального директора Музеев Московского Кремля Елену Гагарину. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Эта встреча стала для Гагариной первой с Папой Франциском и состоялась по приглашению понтифика, который отметил "важность и полезность искусства и культуры в целом, а также тесного сотрудничества между Музеями Кремля и Ватиканскими музеями". "Встреча была очень приятной и доброжелательной, - поделилась Гагарина с корреспондентом ТАСС. - Очень приятно, что Ватикан и Музеи Ватикана уделяют большое внимание нашим взаимоотношениям".

Как рассказала собеседница агентства, Папа Франциск внимательно расспрашивал об экспозиции Музеев Кремля. Директор рассказывала о ее построении, о расширении выставочных пространств, о музейной реставрации. "Папа Римский говорил, что рад нашему сотрудничеству и что он высоко оценивает работу Ватиканских музеев", - добавила Гагарина. Она отметила, что Музеи Кремля и Ватикана стоят у начала нового этапа сотрудничества. "Оба музея имеют давнюю историю. У нас во многом схожая уникальная судьба и общее будущее", - указала Гагарина.

Она сообщила, что ведет переговоры с директором Ватиканских музеев Барбарой Яттой о соглашении о сотрудничестве, которое будет предполагать тесное научное взаимодействие и намерение проводить двустороннюю выставочную деятельность.

Как со своей стороны отметил посол России в Ватикане Александр Авдеев, "сегодняшний прием Гагариной у Папы Франциска - это реальное продолжение договоренностей, которые были достигнуты на последней встрече понтифика с президентом РФ Владимиром Путиным (в июле 2019 года) о развитии сотрудничества в области культуры и реализации крупных культурных проектов".