Марку "С Новым годом!" торжественно погасили на почте Деда Мороза в Великом Устюге

ВОЛОГДА, 9 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония специального гашения художественной марки "С Новым годом!" прошла в четверг на почте Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

"Это уже добрая традиция - встречаться в канун Нового Года. Почта России уже больше 20 лет является моим верным другом и помощником. За это время я получил больше 4 млн писем со всех уголков мира. А сегодня еще один чудесный повод для встречи - спецгашение художественной марки, посвященной нашему любимому празднику - Новому году", - привела пресс-служба слова главного зимнего волшебника, российского Деда Мороза, чья вотчина расположена в Великоустюгском районе.

По словам заместителя директора по экономике и финансам УФПС Вологодской области Нинель Мининой, почтовые конверты с художественной маркой "С Новым годом!", погашенные в четверг на почте Деда Мороза штемпелем первого дня, приобретут особую ценность для филателистов и могут стать прекрасным коллекционным экземпляром.

На почтовой марке изображена стилизованная снежинка на основе рисунка победителя всероссийского конкурса Светланы Токаренко из Санкт-Петербурга. Дополнительно к выпуску почтового блока изданы конверты первого дня. Специально для процедуры гашения изготовлен художественный штемпель с надписью: "С Новым годом!" и фиксированной датой - 9 декабря 2021 г.

Тираж марки - 300 000 штук, номинал - 24 рубля. Помимо Великого Устюга специальные гашения художественной марки "С Новым годом!" прошли в 14 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Пензе, Калининграде, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Волгограде, Мурманске, Ростове-на-Дону, Красноярске и Воронеже.

Вотчина Деда Мороза с 1999 года располагается в деревне Морозовице под Великим Устюгом. Считается, что деревня названа так из-за природной аномалии, в этом месте всегда немного холоднее. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.