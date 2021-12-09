Югра направила более 445 млн рублей за три года на выплату гранта губернатора для НКО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за три года направили на выплату гранта губернатора Югры для некоммерческих организаций (НКО) более 445 млн рублей из бюджета. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в четверг.

С 2019 года в Югре впервые в России введен единый порядок предоставления финансовой поддержки социально ориентированным НКО - грант губернатора. Ранее гранты общественным организациям предоставляли восемь органов власти. Теперь это делает один оператор - фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры".

"Мы стремимся создать открытую, понятную систему финансовой поддержки некоммерческих организаций, гражданской активности. За три года работы этого механизма - грант губернатора Югры - в некоммерческий сектор было направлено более 445 млн рублей бюджетных", - сказала губернатор Югры в ходе пленарного заседания VI Международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели".

По ее словам, грант губернатора ранее был полностью переведен в электронный формат, что существенно повлияло на снижение административных барьеров, времени и издержек на оформление отношений и простимулировало создание новых проектов, рост новых участников, зафиксирован двукратный рост заявок, поддержанных соцпроектов и вовлеченных организаций. "По нашим подсчетам, всеми поддержанными проектами были вовлечены 500 тыс. человек. На каждый бюджетный рубль, инвестированный в социальные проекты, получены 1 рубль 20 копеек привлеченных средств софинансирования из внебюджетных источников. Мы считаем это одним из самых важных эффектов", - сообщила губернатор Югры.

Она отметила, что в 2021 году в регионе создан еще один механизм - фонд целевых капиталов "Югра эндаумент", который планируется наполнять добровольными взносами, пожертвованиями от крупных и средних бизнес-структур.

Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" открылся в четверг в Югре. Он пройдет 9-10 декабря в смешанном формате. В программе - четыре ключевых направления "Сильная команда", "Надежные партнеры", "Добрые люди" и "Хранители истории", в которые включены более 40 мероприятий, среди них лекции, презентации, практикумы и семинары.