В России создали прибор для управления любыми компьютерными приложениями с помощью мыслей

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создали устройство, позволяющее управлять любыми компьютерными приложениями, в том числе компьютерными играми, при помощи мыслей и жестов. Также прибор можно использовать для реабилитации после инсульта и других заболеваний, сообщила в четверг пресс-служба Минобрнауки России.

"Обновленный аппаратно-программный комплекс "Балалайка", созданный учеными Балтийского Федерального университета (БФУ) им. И. Канта - участника федеральной программы "Приоритет 2030", теперь позволяет контролировать любые компьютерные приложения при помощи жестов и мыслей", - говорится в сообщении.

В основе разработки - применение технологий искусственного интеллекта, что обеспечивает интуитивное и надежное управление, а компактность и портативность самого нейроустройства делает интерфейс оптимальным для решения различных прикладных задач.

"Прибор можно использовать для реабилитации постинсультных больных, ускоряя восстановление их двигательных и когнитивных функций посредством применения техник биологической обратной связи. Также "Балалайка" может применяться в киберспорте для улучшения результатов атлетов за счет использования недоступных для обычных интерфейсов каналов информации, например, для прямого считывания мысленных намерений человека к действию", - сказал проректор по научной работе БФУ им. И. Канта Максим Демин, слова которого приводятся в сообщении.

Федеральная программа "Приоритет 2030" реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты" и федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Балтийский федеральный университет им. И. Канта - участник программы.