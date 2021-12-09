Дожди и потепление ожидаются в некоторых регионах Уральского федерального округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Потепление ожидается в регионах Уральского федерального округа (УФО) в ближайшие три дня, сообщили в региональных гидрометцентрах. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидаются снег и дождь.

"[В Свердловской области 10 декабря] облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус четыре, минус девять, днем - минус два, минус семь", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Курганской области к выходным ожидается похолодание с минус четырех, минус девяти градусов до минус 10, минус 15 в дневные часы, возможны сильные порывы ветра до 14 м/с. По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе в пятницу будут сохраняться погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере (слабый ветер неблагоприятных направлений, инверсия). При этом температура воздуха ночью в регионе будет опускаться до минус 20 - минус 22 градусов, а днем будет колебаться от минус двух до минус 13.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Югре в пятницу потеплеет, ночью температура воздуха составит минус 14 - минус 19, днем - минус 3 - минус 8, также ожидается дождь и умеренный снег, возможны порывы ветра до 14 м/с. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) похолодает с минус 12 - минус 17 градусов до минус 23 - минус 28 в дневные часы к воскресенью, также ожидается сильный снег, местами порывы ветра до 18 м/с. В Тюменской области ночные температуры достигнут минус 15 - минус 20 градусов, а дневные - минус 11 - минус 16, возможен снег.