{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков адресовал в оперштаб вопрос о необходимости QR-кодов для подростков после прививки

Министерство здравоохранения 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о мнении Кремля по поводу введения QR-кодов для подростков 12-17 лет после начала их вакцинации от коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы его задали в оперативный штаб в правительстве", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о мнении администрации президента РФ, нужны ли будут QR-коды для подростков, чтобы стимулировать их вакцинацию.

Министерство здравоохранения РФ 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Путин: кабмин работает над устранением угрозы для персональных данных россиян
Читать полностью