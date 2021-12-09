Песков адресовал в оперштаб вопрос о необходимости QR-кодов для подростков после прививки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о мнении Кремля по поводу введения QR-кодов для подростков 12-17 лет после начала их вакцинации от коронавируса.

"Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы его задали в оперативный штаб в правительстве", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о мнении администрации президента РФ, нужны ли будут QR-коды для подростков, чтобы стимулировать их вакцинацию.

Министерство здравоохранения РФ 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.