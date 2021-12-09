Ленобласть предложит до пяти площадок для размещения заводов по переработке мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области подберут от трех до пяти участков для выбора оптимального места строительства мусороперерабатывающих заводов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании губернаторского пресс-клуба Ленинградской области, которое проходило в пресс-центре ТАСС.

"Нужно открыто и четко дискутировать о том, какой должен быть завод, открыто обсуждать площадки. Мы готовы представить альтернативные площадки, я дал поручение посмотреть как минимум три - пять площадок в Ленинградской области, на которых можно при соблюдении жестких норм разместить мусороперерабатывающие заводы. Это должны быть нарушенные земли: будет неправильно, если мы живой лес или живое поле переведем под мусороперерабатывающий завод. И второе - в радиусе 3 км не должно быть дач и населенных пунктов", - сказал губернатор.

По его словам, необходимо определиться с выбором мест до конца первого квартала 2022 года, чтобы уложиться в установленные сроки закрытия старых полигонов. "Решение должно быть принято нами, жителями Ленинградской области, совместно с коллегами из Санкт-Петербурга до конца первого квартала 2022 года, иначе мы не успеем выполнить свой же закон - закрыть полигоны в том виде, в котором они есть, до конца 2023 года. Нужно к этому времени построить заводы", - отметил он.

Дрозденко пояснил, что сложности выбора мест для заводов связаны, в том числе, с нежеланием жителей районов иметь такие предприятия вблизи их населенных пунктов.

Переработка вместо складирования

Ленинградская область планирует к 2023 году в полной мере уйти от захоронения отходов, не прошедших предварительную обработку. К 2030 году в регионе, как ожидается, будет обрабатываться 100% отходов, для этого планируется строительство мусороперерабатывающих заводов. Заводы должны будут работать по технологии глубокой переработки мусора, исключая сжигание, и перерабатываться должно 65% отходов.

Ежегодно в области образуется примерно 711 тысяч тонн отходов, еще 2,3 млн тонн отходов привозят из Санкт-Петербурга.

Ранее Дрозденко сообщал, что завод по глубокой переработке мусора построят в Кингисеппском районе, над ним ведется работа. Область также предлагала построить такие заводы на месте карьеров Дубровка и Островское, там уже проведены инженерные изыскания, но требуются общественные обсуждения и дополнительные исследования.