Более 3 тыс. человек приняли участие в "Школьной проектной олимпиаде"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. человек стали участниками V Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд "Школьная проектная олимпиада", 156 из них вышли в финал. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Олимпиада за годы своей реализации стала полноценным проектом всероссийского масштаба. В нынешнем сезоне в ней приняли участие свыше 3 тысяч конкурсантов из 76 регионов страны. В финал прошли 156 школьников и педагогов из 32 регионов России", - сказал Агафонов.

"Школьная проектная олимпиада" была создана по инициативе экспертов Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия". Руководитель конкурса Лариса Пастухова отметила, что в этом году число участников увеличилось почти в два раза. "Это говорит о востребованности проектного метода и системы воспитания и обучения наших ребятишек. Конечно, очень важно дальше продолжить эту работу и наблюдать за тем, как проектный метод и практики помогают нам прививать лучшие качества, которые ребята могут получить только в командной работе. У школьной олимпиады есть будущее, интересный ресурс для развития", - сказала Пастухова.

В свою очередь заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Арсений Майоров отметил, что повестка проектов "ничуть не уступает целям и задачам, которые ставят перед собой органы госвласти". "Экология, цифровая среда - это вещи, которые волнуют не только школьников, но и взрослое поколение. Важно, что мы наших ребят вовлекаем в решение таких сложных задач", - сказал Майоров.

По его словам, "это серьезные работы, которые можно в дальнейшем применять как на региональном, так и на федеральном уровне". Он предложил сделать на основе некоторых просветительские лекции в рамках проектов общества "Знание".

Об олимпиаде

"Школьная проектная олимпиада" была создана по инициативе экспертов всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Ее идея заключается в привлечении подрастающего поколения к решению острых вопросов социально-экономического развития регионов, городов и сел. Уникальность проекта заключается в том, что в процессе работы над конкурсными заданиями индивидуально и в группе формируются и реализуются проектные компетенции школьников, развиваются навыки командной работы, применяется технология наставничества.

В олимпиаде могут принять участие команды школьников в возрасте от семи до 17 лет. Педагогические работники могут выступать в качестве консультантов участников олимпиады или участников номинации "Методическая копилка".