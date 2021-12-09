"Уральские авиалинии" с конца декабря открывают рейсы из Иркутска и Владивостока в Таиланд

ТАСС, 9 декабря. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с конца декабря приступает к выполнению рейсов в Таиланд из Владивостока, Иркутска и Красноярска, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"Рейсы Владивосток - Бангкок - Владивосток будут выполняться по четвергам с 23.12.2021. Иркутск - Бангкок - по средам, а Бангкок - Иркутск - по пятницам с 22.12.2021. Красноярск - Бангкок - по четвергам, а Бангкок - Красноярск - по средам с 22.12.2021. Владивосток - Пхукет - по субботам, Пхукет - Владивосток - по пятницам с 24.12.2021. Иркутск - Пхукет - по пятницам, Пхукет - Иркутск - по субботам с 24.12.2021", - уточняется в сообщении.

Россия возобновила прерванное из-за пандемии авиасообщение с Таиландом 9 ноября. Россияне, привитые "Спутником V", еще с 1 сентября могут прибывать на Пхукет без изоляции, но с обязательным нахождением в пределах острова на протяжении семи ночей. С 1 ноября они смогли на таких же условиях посещать в том числе Бангкок и Паттайю. С 1 декабря срок обязательного пребывания в пределах туристических зон сократился до пяти дней.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний, география полетов насчитывает более 200 направлений.