Свердловские власти разрешили школьникам посещать ТЦ без сопровождения взрослых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области ослабили ограничения, введенные из-за коронавируса, и разрешили школьникам посещать торговые центры (ТЦ) без сопровождения взрослых. Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Ранее несовершеннолетним из-за ковидных ограничений было запрещено проходить в торговые центры без сопровождения взрослых, у которых, в свою очередь, должен быть QR-код. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что дети смогут посещать ТЦ без сопровождения взрослых при наличии студенческого билета.

"Мы сочли возможным снять ограничения, связанные с доступом детей в торговые центры только в сопровождении взрослых. При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно в кинотеатрах", - сказал Креков.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 9 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 185 443, выписаны 161 097 человек, умерли 8 724 пациента.