{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Свердловские власти разрешили школьникам посещать ТЦ без сопровождения взрослых

В регионе действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области ослабили ограничения, введенные из-за коронавируса, и разрешили школьникам посещать торговые центры (ТЦ) без сопровождения взрослых. Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее несовершеннолетним из-за ковидных ограничений было запрещено проходить в торговые центры без сопровождения взрослых, у которых, в свою очередь, должен быть QR-код. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что дети смогут посещать ТЦ без сопровождения взрослых при наличии студенческого билета.

"Мы сочли возможным снять ограничения, связанные с доступом детей в торговые центры только в сопровождении взрослых. При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно в кинотеатрах", - сказал Креков.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 9 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 185 443, выписаны 161 097 человек, умерли 8 724 пациента.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
Путин: кабмин работает над устранением угрозы для персональных данных россиян
Читать полностью