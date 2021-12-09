Политики и общественники из Белоруссии прибыли в Крым на 130-летие белорусского классика

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Делегация из пяти политиков и общественников из Белоруссии в четверг прилетела в Крым, где проходят памятные мероприятия, приуроченные к 130-летию со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича. Об этом сообщил ТАСС председатель национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

"Делегация прибыла в составе пяти человек, работать они здесь будут два дня - сегодня и завтра. Сегодня день, посвященный культуре: в 15:00 - возложение цветов на могилу Богдановича, в 17:00 у нас творческий вечер в музее "Леси Украинки" в Ялте. Завтра они целый день работают в рамках "Ливадийского форума". Там будет две площадки - непосредственно сам форум и заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия", - сказал Чегринец.

Он уточнил, что в состав делегации вошли заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько, член Конституционной комиссии Белоруссии Александр Шпаковский, политолог Алексей Дзермант, экономист Алексей Авдонин и политик Сергей Лущ.

Максим Богданович белорусский поэт, публицист, литературовед, переводчик, классик белорусской литературы. Его считают одним из создателей современного литературного белорусского языка.