Первый киберспортивный турнир университетской лиги РФ пройдет на базе томского вуза

ТОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Первый турнир Университетской киберспортивной лиги РФ, который пройдет на базе Томского госуниверситета (ТГУ) 10-19 декабря, соберет 217 команд из 110 российских вузов. Соревноваться более 1 000 киберспортсменов будут в популярном шутере Counter-Strike: Global Offensive, сообщили журналистам в пресс-службе ТГУ/

Ранее ректор ТГУ Эдуард Галажинский сообщил, что на форуме U-Novus в Томске был создан первый российский научный консорциум для изучения влияния видеоигр на киберспортсменов и формирования новых киберспортивных дисциплин. Свое участие в кластере под названием Национальная ассоциация университетского киберспорта подтвердили, помимо ТГУ, 22 университета РФ и сеть киберспортивных арен Colizeum. Одно из первых решений консорциума - организовать Университетскую лигу РФ по известным киберспортивным дисциплинам.

"Томский государственный университет, инициировавший создание Национальной ассоциации университетского киберспорта, примет первый турнир Университетской лиги по CS:GO. С 10 по 19 декабря ассоциация Н.А.У.К.А (Национальная ассоциация университетского киберспорта) проведет первый турнир Университетской лиги по CS:GO. Для участия в нем зарегистрировались 217 команд из 110 российских вузов. Они будут сражаться за главный приз - 250 тысяч рублей, общая сумма призового фонда - 550 тысяч рублей. Финал турнира состоится в Томске, в очном формате", - говорится в сообщении.

Призовой фонд формируют участники ассоциации из добровольных взносов при вступлении в консорциум. Каждая команда должна состоять из пяти студентов вуза не моложе 16 лет.

Организаторы турнира преследуют несколько целей. Прежде всего - развитие и популяризация компьютерного спорта среди студентов вузов и формирование профессиональных университетских команд. Кроме того, кластер преследует цель пропаганды здорового образа жизни у гейм-сообществ в вузах, правильного подхода к тренировочному процессу киберспортсменов. Параллельно турниру начнутся исследования по применению киберспорта в образовании.

"Киберспорт - очень интересная и важная ниша сегодня, особенно в сфере образования - мы элементы киберспорта и сам киберспорт можем применять в образовательном процессе. Ты своего персонажа "прокачиваешь" в игре, а он "прокачивает" тебя, твои когнитивные способности. Мышление, скорость реакции, психоэмоциональное состояние человека во время игры - мы в университете хотим исследовать это, делать выводы и использовать полученную информацию при составлении образовательных программ. Поэтому "фишка" Н.А.У.К.И в том, чтобы подключить к нашей ассоциации как можно больше российских вузов", - цитируется в сообщении руководитель киберспортивного направления Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Илья Демешкин.

Counter-Strike: Global Offensive - многопользовательская компьютерная игра, где геймеры делятся на две команды. Они сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель.