В Пермском крае планируется создать систему дистанционного получения медсправок

ТАСС, 9 декабря. Систему дистанционного получения медицинских справок планируется организовать в Пермском крае. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в регион.

"В Пермском крае реализован доступ к медицинской карте самого пациента. Это хороший первый опыт. Но часто пациенту нужны медицинские справки - для санаторно-курортного лечения, для посещения бассейна. Сегодня, имея такой объем информации, это все в принципе можно автоматизировать", - отметил министр.

По его словам, создание такой системы позволит пациенту самому формировать справки на основе медицинских документов, к которым есть доступ, не посещая при этом поликлинику.

"Мы обсуждали сегодня, как в кратчайший период времени с учетом имеющегося опыта сформировать такой формат взаимодействия, чтобы минимизировать ненужные визиты в поликлинику", - добавил Мурашко.

Он также назвал положительным опыт по внедрению цифрового профиля пациента в Пермском крае. "Все диагнозы в процессе жизни человека структурируются в "дерево событий" и, по сути дела, врач владеет информацией, когда пациент обращался с острыми состояниями в любую медицинскую организацию края", - отметил министр. По его словам, внедрение цифрового профиля пациента позволяет врачу выбрать отдельный, персональный путь для сохранения здоровья человека. "В том числе это делается по результатам диспансеризации и углубленной диспансеризации пациентам, которые недавно переболели инфекционными заболеваниями", - добавил Мурашко.

В ходе рабочей поездки министр ознакомился с работой поликлиники №5, где внедряются бережливые технологии, это помогает пациентам получить медпомощь в более удобной форме и за короткий промежуток времени. Мурашко также отметил, что в рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Пермском крае идет строительство четырех поликлиник.