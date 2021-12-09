Свердловские власти планируют привить от ковида 80% взрослых жителей региона к концу года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют до конца 2021 года достичь показателя в 80% вакцинированных взрослых жителей региона. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы планируем достичь этих показателей в начале 2022 года, то есть к концу декабря", - сказал Креков, отвечая на вопрос о том, когда власти региона планируют достичь необходимый показатель в 80% привитых от взрослого населения.

Как уточнил замгубернатора, сейчас в регионе вакцинировано от ковида более 2,2 млн человек, что составляет 51,5% от всего населения.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 9 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 185 443, выписаны 161 097 человек, умерли 8 724 пациента.