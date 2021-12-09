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В Telegram появился канал с данными пациентов наркологической клиники

Он содержал персональные данные и истории болезней
© A9 STUDIO/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Персональные данные клиентов наркологической клиники Verimed обнаружены в одном из каналов в Telegram. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Игорь Сергиенко.

"Третьего декабря в Telegram был обнаружен канал, в котором предлагают 70-гигабайтную базу данных c 250 тыс. записей о пациентах наркологической клиники Verimed, включающую в себя, помимо персональных данных, даже истории болезни. Для рекламы канала был создан домен, максимально похожий на официальное доменное имя клиники", - отметил он.

Сергиенко уточнил, что клиника была оповещена об утечке, в настоящее время канал, где была опубликована данная информация, удален.

В Роскомнадзоре ТАСС сообщили, что ведомство проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов наркологической клиники Verimed.

"Соответствующий запрос направлен в ООО "Веримед-М" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте. Граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке", - отметили в Роскомнадзоре.

ТАСС направил запрос в клинику.

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