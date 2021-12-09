Редкую температурную аномалию зафиксировали на европейской части России 8 декабря

ТАСС, 9 декабря. Разброс показателей температуры на европейской части России составил более 50 градусов 8 декабря, что является редкой аномалией. Самая высокая температура зафиксирована в Краснодарском крае, а самая низкая - в Мурманской области, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Разброс дневных температур только в рамках Европейской России за прошедшие сутки составил более чем 50 градусов, что считается чрезвычайной аномалией. Обычно, по климату средняя разница максимальных температур в светлое время суток не превышает 10-15 градусов между севером и югом нашей страны", - рассказал он.

По словам Тишковца, самую высокую температуру вчера зафиксировали метеорологи наблюдательной станции Кичмай (Краснодарский край) - 22 градуса тепла. "Самым студеным стал населенный пункт Пулозеро (Мурманская область), где дневная температура в условиях полярной ночи не превысила минус 31,3 градуса", - отметил он.

Он сообщил, что Пскове был побит морозный рекорд для 8 декабря, который держался почти полвека. Минимальная температура в городе составила 25,8 градуса мороза. Предыдущий рекорд в 25,3 градуса мороза был установлен в 1973 году.

Также 8 декабря была серия рекордов по теплу, отметил метеоролог. "Термометры зафиксировали небывалые для этого дня значения на следующих метеостанциях юга России: Керчь - плюс 17,0 градуса (предыдущий рекорд - плюс 14,3 градуса в 1944 году), Эльтон - плюс 9,0 градуса (предыдущий рекорд - плюс 8,6 градуса в 2008 году), Волгоград - плюс 8,9 градуса (предыдущий рекорд - плюс 8,4 градуса в 1965 году), Астрахань - плюс 11,8 градуса (предыдущий - плюс 10,8 градуса в 2008 году), Туапсе - плюс 19,2 градуса (предыдущий - плюс 18,9 градуса в 1960 году), Сочи - плюс 20,1 градуса (предыдущий - плюс 19,1 градуса в 2008 году), Кисловодск - плюс 19,2 градуса (предыдущий - плюс 17,2 градуса в 1935 году), Владикавказ - плюс 21,9 градуса (предыдущий - плюс 20,5 градуса в 2008 году)", - отметил Тишковец.