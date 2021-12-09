Благовещенск стал пилотным городом, куда поступят евроконтейнеры для коммунальных отходов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Обустройство современных площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) по европейским стандартам планируют в Благовещенске. Специализированные емкости в количестве 200 штук поступят до конца года, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"Областная столица стала пилотной территорией, где ведутся работы по обустройству современных площадок накопления ТКО, в том числе раздельного. [Первые] три контейнерные площадки в Благовещенске будут модернизированы с учетом новых требований <…> До конца декабря в Благовещенск поступит более 200 евроконтейнеров, которые будут распределены по площадкам", - говорится в сообщении.

Привычные контейнерные площадки будут заменены на их европейский аналог в комплекте из восьми контейнеров серого цвета для несортируемых отходов, и один оранжевый для отходов из пластика. Одна площадка будет оборудована для пользования нескольких многоквартирных домов.

Для дальнейшей реализации проекта в 2022 году планируется закупить более 9 тыс. контейнеров, в 2023 и 2024 годах - по 3 тыс. контейнеров.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.