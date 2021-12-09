Ставрополье закупит кислородное оборудование для 19 больниц при господдержке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край закупит крупное оборудование для выработки медицинского кислорода для 19 медицинских учреждений при господдержке. Объем закупки составит 332 млн рублей, сообщил в четверг журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

"На 332 млн рублей покупаем больших двухтонных газификаторов, поставим в 19 наших крупных больницах. Это уже локальная выработка кислорода для обеспечения [пациентов]. Это программа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по локальным газификаторам, деньги большие, с нашим бюджетом мы бы сложно это тянули", - сказал он во время пресс-конференции в Москве.

В регион до конца декабря 2021 года также поступит порядка 1,1 тыс. прикроватных кислородных концентраторов, которые позволят обеспечить кислородом одномоментно около 1,6 тыс. пациентов. Жидкий медицинский кислород на Ставрополье поступает также из Нижнего Тагила, в ближайшее время ожидается поставка первых 120 тонн медицинского кислорода из Азербайджана. В 2022 году в крае планируется построить собственный завод по производству медицинского кислорода.

"В середине апреля мы будем производить порядка 20 тонн в сутки собственного кислорода. <…> Думаю, к 10 февраля, когда мы полностью оснастим локальными системами наши больницы, вздохнем посвободнее. После открытия собственного производства кислорода на территории Ставропольского края будем независимы ни от кого", - отметил Владимиров.

По данным краевого управления по информационной политике, на сегодняшний день в регионе для лечения коронавирусных пациентов задействованы 3 770 инфекционных коек, из них 3 057 обеспечены кислородом.