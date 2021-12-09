Мосгорсуд подтвердил решение о разумном сроке запрета на въезд в РФ Идрака Мирзализаде

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение суда в отношении стендап-комика Идрака Мирзализаде, которым МВД обязано установить разумный срок запрета его пребывания в России вместо пожизненного запрета. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Замоскворецкий суд ранее частично удовлетворил иск Мирзализаде в части отмены пожизненного запрета и обязал МВД установить разумный срок запрета на пребывание комика в РФ. Адвокат Сергей Бадамшин в жалобе просил Мосгорсуд полностью отменить распоряжение МВД.

В августе МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских.