Мособлдума предлагает штрафовать за нарушение содержания домашних питомцев

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московская областная дума направила на рассмотрение в Госдуму РФ законодательную инициативу об установлении в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) штрафов за нарушение требований к содержанию домашних животных.

С начала года в Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона поступило 367 жалоб на ненадлежащее содержание домашних животных, среди них отмечается бесконтрольный выгул и выгул в неустановленных местах.

"Законодательной инициативой предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Так, для граждан предлагается ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, а ИП - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. За повторное совершение административного правонарушения предлагается ввести штраф для граждан в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, а для ИП - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей", - сказал в ходе заседания регионального парламента председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян.

Согласно пояснительной записке, статьей 21 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрена административная, гражданская и уголовная ответственность за недобросовестное отношение к животным, однако в Кодексе РФ об административных правонарушениях она отсутствует, что исключает фактическое применение норм закона в части привлечения к ответственности владельцев.

Керселян добавил, что следить за несоблюдением требований предлагается региональным органам исполнительной власти.

Он пояснил, что ранее закинициатива была направлена в правительство РФ для получения отзыва. "На законодательную инициативу получен официальный отзыв от правительства РФ с возможностью ее поддержания. Также на закинициативу поступило заключение государственного правового управления думы с правками редакционного характера. Все поступившие замечания учтены и согласованы в представленной редакции. Предлагается внести на рассмотрение Госдумы Федерального собрания РФ вышеуказанную законодательную инициативу", - добавил Керселян.