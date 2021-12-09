Путин поддержал идею о льготах для обладателей трех орденов Мужества

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал идею о льготах для обладателей трех орденов Мужества.

С таким предложением выступил председатель совета Валерий Фадеев. Он отметил, что таких людей в России немного, примерно 150 человек, но каждый из них совершил по крайней мере три подвига. При этом они сегодня не имеют никаких льгот: пенсионных, медицинских или транспортных, заметил Фадеев. "Прошу вашего поручения проработать вопрос о льготах кавалерам трех орденов Мужества", - заключил глава СПЧ.

"Вопрос, который вы поставили о льготах для тех наших граждан, которые имеют три ордена Мужества, это, конечно, заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Я с вами согласен, поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству", - ответил Путин.