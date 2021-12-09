Путин заявил, что защите прав человека в России уделяется постоянное внимание

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что власти страны уделяют постоянное внимание защите прав человека.

"Вопрос защиты прав и свобод человека и гражданина постоянно находится в сфере нашего внимания, в повестке дня Совета [при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, СПЧ]", - сказал глава государства, открывая в четверг заседание СПЧ.

Путин поздравил членов совета с грядущим Днем прав человека, который более 70 лет отмечается во всем мире 10 декабря. Он назвал защиту прав человека "без преувеличения благородной миссией", пожелав членам СПЧ "успехов в этой непростой, на крайне значимой, востребованной и нужной людям деятельности".

При этом глава государства обратил внимание на еще одно направление работы совета - развитие гражданского общества, которое также "требует особого внимания и напряженной работы".

Работа СПЧ

По оценке Путина, СПЧ "сейчас активно занимается насущными, актуальными проблемами, которые волнуют общество". Среди таковых президент назвал "защиту граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья, буквально на улице, десятки тысяч людей". "Совет настойчиво поднимал этот вопрос, и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитных потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций", - отметил глава государства.

Путин перечислил еще несколько проблем, которые удалось решить благодаря СПЧ. "Совет поддержал собственников земель сельхозназначения, у которых не было права содержать леса, находящиеся на этих территориях, под угрозой немалых штрафов они были просто вынуждены их уничтожать", - напомнил президент. Он уточнил, что были внесены изменения в Лесной кодекс, разрешившие собственникам содержать леса. "Были спасены таким образом сотни лесных гектаров", - констатировал Путин.

По его словам, "еще одна задача, в решение которой совет внес свой вклад, - это исполнение международными IT-компаниями, работающими в РФ, российского законодательства". "Не секрет, что сейчас в интернете на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребление персональными данными граждан, а также распространение противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав", - сказал Путин. Он обратил внимание на то, что летом был принят закон о "приземлении". "Название его немного странноватое, я бы сказал, загадочное, но содержание вполне конкретное: сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте интернета по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране", - подчеркнул глава государства.

Путин отдельно отметил решение проблемы, касающейся прооперированных детей с диагнозом ретинобластома, которым каждый год необходимо было по мере взросления подтверждать инвалидность, чтобы оплачивать замену глазного протеза. "В результате обсуждения этого вопроса на совете этот вопрос был урегулирован, и сейчас таким детям инвалидность устанавливается сразу после операции и вплоть до 18 лет", - констатировал глава государства.

Президент также подчеркнул, что общественность остро и справедливо ставит вопрос защиты окружающей среды. Он упомянул поэтапное сокращение производства одноразовых и трудноперерабатываемых товаров. "Это глобальный тренд, Россия тоже готовится к реализации этой многообразной, многопластовой задачи, и наш совет, который традиционно уделяет такое большое внимание природоохранной тематике, разработал свои предложения, направил их в правительство РФ, где сейчас идет работа над соответствующим законопроектом", - добавил президент, подчеркнув, что все это является примерами конкретного и конструктивного сотрудничества гражданского общества с органами власти по решению актуальных проблем.

Приоритетные вопросы и аргументированные решения

"Вопросы экологии, защита социальных прав граждан, демографические проблемы - это приоритеты нашей общенациональной стратегии развития. Она построена вокруг человека и его запросов, и важно, что эти направления являются значимыми и в вашей работе", - обратился Путин к членам совета.

Президент подчеркнул, что "жизнь не всегда бывает ровной, гладкой, благостной, тем более в наше время, которое насыщено новыми проблемами, вызовами и даже угрозами".

По его словам, в этих условиях крайне значимым является стремление совета спокойно и аргументированно разобраться в той или иной резонансной ситуации, привлечь экспертов структур гражданского общества, которые хорошо знают предмет дискуссии. По оценке Путина, представители СПЧ зачастую более тонко, чем представители власти, чувствуют суть запросов и настроения людей. "Ваше мнение очень важно для принятия соответствующих решений, касающихся обеспечения прав граждан", - подытожил глава государства, добавив, что в ходе встречи постарается предоставить слово максимальному количеству спикеров.