Путин: мигранты из стран СНГ еще в своей стране должны готовиться к работе в России

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Мигранты из стран СНГ, желающие приехать в РФ, еще в своей стране должны готовиться к работе в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Комментируя слова из доклада председателя СПЧ Валерия Фадеева об отсутствии данных о потребности экономики, в том числе строительной отрасли, в мигрантах, Путин отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин такие данные регулярно предоставляет, в особенности по строительной отрасли.

"Но я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей", - сказал Путин.