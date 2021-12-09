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Путин заявил, что государство должно оказывать поддержку бездомным

Государство должно оказывать поддержку бездомным - Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин заявил, что попросит Верховный суд РФ провести анализ норм о превышении самообороны
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