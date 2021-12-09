Press Emblem Campaign сообщила, что в 2021 году в мире убили 77 журналистов

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 77 сотрудников СМИ были убиты в 28 странах мира в 2021 году. Об этом сообщила в четверг на своем сайте швейцарская неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC), назвавшая самыми опасными для журналистов странами Афганистан и Мексику.

"С января 77 сотрудников СМИ были убиты в 28 государствах мира", - отметила PEC. "Афганистан лидирует с 12 убийствами. За ним следует Мексика, где были убиты 10 журналистов", - констатировала НПО.

Среди наиболее опасных стран организация называет также Пакистан (семь погибших за год), Индию (6), Филиппины (4), Йемен (4) и Демократическую Республику Конго (3). По два случая гибели журналистов были зафиксированы в Азербайджане, Бангладеш, Бразилии, Буркина-Фасо, Колумбии, Эфиопии, Кении, Нигерии, Сомали и Турции. Среди 11 стран и территорий, где был убит один журналист, значатся, в частности, Грузия, США и Сирия.

В прошлом году, по данным PEC, были убиты 88 журналистов, а за 10 лет - 1 150. Кроме того, более 1 900 работников прессы с марта 2020 года умерли вследствие заражения коронавирусом, в том числе по меньшей мере 1 300 в 2021 году.

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций. Она учитывает все убийства журналистов, независимо от того, связано это с их профессиональной деятельностью или нет.