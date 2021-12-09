"Новые люди" внесли в Госдуму поправки в закон об иноагентах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" в четверг внесли в Госдуму поправки, которыми предлагается признавать СМИ, некоммерческие организации (НКО) и физлица иностранными агентами только по решению суда.

"Мы сегодня внесли поправки в закон об иноагентах", - сказал член фракции "Новые люди" в Госдуме Антон Ткачев на пленарном заседании нижней палаты в четверг.

Как сообщает пресс-служба фракции, инициативой предлагается ввести порядок, согласно которому решение о признании иноагентом должен принимать суд, "а не Минюст на основании данных Росфинмониторинга". Также парламентарии предлагают "обязать государство доказывать, что есть связь между получением денег и работой" СМИ или НКО. "Перестать заставлять физлиц-иноагентов маркировать личные сообщения и отчитываться о личных расходах. <…> Сначала предупреждать и лишь при повторном нарушении запускать процедуру признания иноагентом", - говорится в сообщении пресс-службы.