Путин заявил о необходимости системных мер по борьбе с нарушениями прав заключенных

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Системные меры необходимы для борьбы с нарушением прав заключенных. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отвечая на вопрос члена СПЧ Евы Меркачевой о пытках в колониях.

"Вопрос, безусловно, очень важный и, конечно, я видел, что происходит, за этой информацией [следил]. И нужно внимательно с этим разобраться. И Следственный комитет как раз, центральный аппарат, контролирует и проводит следствие предварительное по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющее само понятие состава преступления "пытки". "Такая работа идет, во всяком случае она в Совете Федерации поднята и над этим работают", - добавил Путин.

Меркачева на заседании попросила президента поддержать предложение о появлении в УК РФ отдельной статьи "пытки". "Прошу поручить, чтобы все дела о пытках расследовались центральным аппаратом СК, <...> прошу также усилить общественный контроль и прокурорский надзор", - сказала Меркачева.

Затрагивая ситуацию с пытками в колониях, она рассказала три основные причины пыток - с целью получения признания фигуранта или показаний на другого человека, с целью вымогательства и с целью ломки, устрашения и наказания за жалобы. "Прошу поручить членам СПЧ проверить в кратчайшие сроки все учреждения, известные как пыточные, представить вам доклад и поручить ФСИН допустить членов СПЧ в эти учреждения", - добавила она.

Президент также отметил, что отправлять подозреваемого за решетку на этапе следствия часто совершенно неоправданно.

"Пока суд не пришел к выводу о том, совершено оно [преступление] или нет, конечно, засаживать человека за решетку, в камеру, часто совершенно неоправданно, и, уверяю вас, я полностью с вами согласен", - сказал глава государства.