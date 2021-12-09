Более 56 тыс. россиян прошли переобучение по программам WorldSkills в 2021 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 56 тыс. граждан в России прошли переобучение по стандартам WorldSkills в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году. Из них 79% подтвердили, что работают в настоящее время: 66% устроились на новую работу или сохранили текущую, а 34% оформили статус самозанятого, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе агентства WorldSkills Russia.

"В 2021 году более 56 тыс. граждан России за счет федерального бюджета прошли обучение по стандартам WorldSkills по 182 компетенциям в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Программы Академии реализуются сетью из 1 489 центров обучения в 85 регионах страны. 79% обучившихся и сдавших демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills подтвердили свою занятость: 66% из них устроились на новое рабочее место или сохранили текущее, 34% оформили статус самозанятого или стали индивидуальными предпринимателями", - рассказали в агентстве.

В пресс-службе отметили, что образовательные программы WorldSkills востребованы: так, во многих регионах количество заявок от граждан значительно превысило первоначальное число мест в программе. Поэтому 55 регионов России в ходе реализации программы увеличили квоту, причем 15 из них - более чем на 50%.

"Данные прогноза о развитии российского рынка труда до 2030 года показывают, что нас ждут большие структурные перераспределения. Мы наблюдаем переход от классических видов занятости к новым формам: платформенной занятости, дистанционной работе, к самозанятости. И такие приоритеты характерны не только для молодого поколения, но и для людей старшего возраста. Реализуемая Агентством "Ворлдскиллс Россия" программа занятости позволяет сделать переход к новому рынку труда более гладким и адаптивным", - приводит пресс-служба слова замдиректора Департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Яна Талбацкого.

По его словам, в следующем году будет запущено переобучение новой категории граждан "Молодые люди до 35 лет", а категория "Ищущие работу и безработные" будет исключена из программы "Содействие занятости", поскольку рынок труда в России восстановился до допандемических показателей. "Средний возраст обучающихся граждан по категории "Ищущие работу и безработные" составляет 32 года. То есть большинство из них как раз и попадает в новую категорию, запускаемую министерством в следующем году, - "Молодые люди до 35 лет", - пояснила директор Академии "Ворлдскиллс Россия" Светлана Крайчинская.

Она добавила, что россияне в возрасте до 35 лет подали наибольшее количество заявок на обучение - 58% от общего числа. "22% заявок поступило от женщин, имеющих детей дошкольного возраста, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста составили 20%", - отметила она.