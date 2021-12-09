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Пандемия COVID-19

Парламент Калмыкии поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

В поддержку законопроекта проголосовали 19 депутатов

ЭЛИСТА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Парламента (Народного Хурала) Калмыкии на заседании в четверг проголосовали за поддержку внесенного в Госдуму федерального законопроекта, регулирующего использование QR-кодов в общественных местах, сообщили журналистам в Народном Хурале.

В поддержку законопроекта проголосовали 19 депутатов, против - пять.

"Законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержан большинством голосов депутатов, присутствующих на сессии", - сказали в Парламенте региона.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия COVID-19
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