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Пандемия COVID-19

Обсерватор для туристов, вернувшихся из ЮАР, открыли в Свердловской области

На территории области новый штамм пока не обнаружен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области открыли обсерватор для людей, которые вернулись из ЮАР и приграничных стран. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков в четверг.

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"Есть угроза появления нового штамма, мы все об этом знаем. Его сегодня нет на территории области, но, тем не менее, мы теоретически готовы к его появлению. У нас открыт обсерватор для помещения в карантин не больных людей, а тех, которые возвращаются из стран, список которых определил федеральный Роспотребнадзор", - сказал Креков.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже в десятках стран, включая Россию.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 9 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 185 443, выписаны 161 097 человек, умерли 8 724 пациента.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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