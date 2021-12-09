Мишустин пообещал решить вопрос с износом оборудования в перинатальном центре в Перми

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал оказать федеральную поддержку перинатальному центру Пермской краевой клинической больницы, которому необходимо 200 млн рублей на замену изношенного оборудования.

"Оборудование, которое имеется в центре, работает интенсивно, и 10 лет [эксплуатации] - это тоже большой срок. Конечно, основная проблема - это износ оборудования", - сказала Мишустину замглавного врача Пермской краевой клинической больницы, заведующая перинатальным центром Ольга Лих.

По ее словам, на замену оборудования понадобится 200 млн рублей.

"Мы по возвращении сразу этим займемся, и вопрос будет решен", - ответил Мишустин.