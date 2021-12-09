В ПФО до конца года введут в эксплуатацию пять крупных объектов здравоохранения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Пять крупных объектов здравоохранения, среди которых перинатальный центр, детские и инфекционные больницы, введут в эксплуатацию в Приволжском федеральном округе (ПФО) до конца 2021 года, сообщает в четверг пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

"В настоящее время в пяти регионах ПФО ведется строительство шести новых учреждений здравоохранения, пять из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году: перинатальный центр в Республике Марий Эл, детские республиканские клинические больницы в Республиках Мордовия и Татарстан, областная клиническая инфекционная больница в Оренбургской области и областная инфекционная больница Саратовской области", - сказано в сообщении.

В 2022 году рассчитывают достроить клинический онкологический диспансер в Саратовской области.

В четверг Комаров находится в Перми, куда с рабочей поездкой прибыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин уже осмотрел краевую инфекционную больницу, а также встретился с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием.