{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ПФО до конца года введут в эксплуатацию пять крупных объектов здравоохранения

Среди них перинатальный центр в Марий Эл, детские республиканские клинические больницы в Мордовии и Татарстане, а также областная клиническая инфекционная больница в Оренбургской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Пять крупных объектов здравоохранения, среди которых перинатальный центр, детские и инфекционные больницы, введут в эксплуатацию в Приволжском федеральном округе (ПФО) до конца 2021 года, сообщает в четверг пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

"В настоящее время в пяти регионах ПФО ведется строительство шести новых учреждений здравоохранения, пять из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году: перинатальный центр в Республике Марий Эл, детские республиканские клинические больницы в Республиках Мордовия и Татарстан, областная клиническая инфекционная больница в Оренбургской области и областная инфекционная больница Саратовской области", - сказано в сообщении.

В 2022 году рассчитывают достроить клинический онкологический диспансер в Саратовской области.

В четверг Комаров находится в Перми, куда с рабочей поездкой прибыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин уже осмотрел краевую инфекционную больницу, а также встретился с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием.

Теги
РоссияКомаров, Игорь АнатольевичТатарстанМарий ЭлМордовияОренбургская областьСаратовская область
Путин попросит Верховный суд проанализировать нормы превышения самообороны
Президент отметил, что необходимо профессионально подходить к этому вопросу
Читать полностью