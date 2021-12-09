В клинике Verimed опровергли информацию об утечке данных клиентов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Наркологическая клиника Verimed не зафиксировала утечку персональных данных своих клиентов, сообщил ТАСС генеральный директор компании Алексей Булкин, комментируя информацию о появлении базы данных пациентов лечебного учреждения в одном из каналов в Telegram.

"Утечки ни персональных данных клиентов клиники, ни врачебной тайны в организации зафиксировано не было. Общество надлежащим образом обращается с информацией, ставшей известной в связи с исполнением профессиональных обязанностей", - сказал Булкин.

Он отметил, что информация о якобы сложившейся в клинике ситуации с предложениями о продаже базы данных клиентов компании не соответствует действительности, является ложной и не имеет под собой никаких оснований. Глава Verimed подчеркнул, что компания предпринимает все необходимые действия для защиты конфиденциальной информации и не распространяет такие данные третьим лицам. По его словам, для недопущения утечки данных вся медицинская документация клиники хранится исключительно на бумажных носителях и доступ к ней есть только у уполномоченного медперсонала.

Ранее заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Игорь Сергиенко сообщил ТАСС, что персональные данные клиентов наркологической клиники Verimed обнаружены в одном из каналов в Telegram. По его словам, в канале предлагается 70-гигабайтная база данных c 250 тыс. записями о пациентах клиники, которая, помимо персональных данных, включает в себя истории болезни. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Verimed.