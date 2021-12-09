Число мест в санаториях Ставрополья планируют удвоить к 2030 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Создание инвестиционных площадок по проекту комплексного развития Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье позволит на 34 тыс. мест увеличить номерной фонд в санаториях к 2030 году, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Таким образом, общий коечный фонд санаториев Ставрополья увеличится вдвое.

"Формируем пять площадок развития по 200 га только под строительство санаторно-курортных комплексов. Планируем за счет этого на 34 тыс. [мест] поднять номерной фонд на Кавказских Минеральных Водах. Вся эта программа рассчитана до 2030 года", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Согласно реестру санаторно-курортных организаций Ставрополья, размещенному на сайте краевого Минтуризма, в регионе в настоящий момент работают более 120 санаториев общей коечной емкостью порядка 33 тыс. мест. По словам Владимирова, комплексное развитие предполагает модернизацию инфраструктуры курортов и создание новых мест притяжения туристов.

"Мы хотим нарастить количество оздоравливающихся до 5 млн человек [в год]. Для этого нам необходимо решить несколько сложных вопросов. В первую очередь, инженерная инфраструктура, канализационные стоки, подвод воды. Должны решить проблему с транспортной доступностью. Есть еще ряд объектов, которые мы формируем, как объекты притяжения - Курортный парк в Ессентуках, озера в Кисловодске и Пятигорске, формируем площадь в Ессентуках", - отметил глава региона.

Ранее правительство РФ утвердило перечень мероприятий по развитию Кавказских Минеральных Вод, на комплексное развитие городов-курортов до 2026 года планируется направить более 50 млрд рублей. В перечень мероприятий по развитию региона вошли проекты, которые послужат решению первоочередных проблем. Речь идет в том числе об улучшении состояния инженерной и коммунальной инфраструктуры, ремонте дорог, привлечении инвестиций в объекты санаторно-курортного комплекса, создании общественных пространств.