Жителей столичного региона ожидают "ненецкие морозы"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Московском регионе будет опускаться до 19-22 градусов мороза в пятницу и субботу. Такой температурный фон характерен Нарьян-Мару, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"Завтра ночные температуры в Москве 18-20 градусов мороза, по области - до 22 градусов мороза. Очень низкая температура, но и днем будет холодно - 13-15 градусов мороза максимально. В Москве по климату таких морозов не бывает, это характерно для Сыктывкара, а лучше даже сказать, что для Нарьян-Мара", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон ниже климатической нормы на 8-10 градусов.

В субботу "ненецкие морозы" от столицы еще не отступят. "Послезавтра тоже холодно - ночью будет 15-17 градусов мороза, по области - до 19 градусов мороза. Днем прогнозируется 11-13 градусов мороза. Это примерно на 7 градусов ниже нормы", - отметил метеоролог.

"Пушкинская погода"

Вильфанд отметил, что хоть погода и будет очень холодной в ближайшие два дня, она сможет порадовать москвичей своей красотой.

"Есть позитивные факторы. Солнце будет яркое, красивое. Освещенность будет просто замечательная. Снег будет радовать глаз. Дни будут очень красивые! Ветра сильного не будет, холод не будет пронизывать", - рассказал он.

Метеоролог сообщил, это будет та самая "пушкинская погода" с морозом и солнцем. "Будет погода с морозом и солнцем, о которой писал Пушкин. Снег будет лежать коврами и блестеть на солнце", - отметил он.