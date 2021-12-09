Мишустин: расселение Березников в Пермском крае должно быть завершено в 2022 году

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Расселение аварийного жилья в Березниках Пермского края, поручение о котором давал президент РФ Владимир Путин, выполнено не до конца, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с пермским губернатором Дмитрием Махониным.

"Есть важный вопрос, который, знаю, волнует жителей Пермского края. Это ситуация в Березниках - место, где произошла техногенная катастрофа. Президент дал поручение расселить жителей из аварийных домов, и оно до сих пор не до конца еще выполнено. Люди ждут и, конечно, затягивать эту ситуацию нельзя", - сказал Мишустин.

Он добавил, что правительство дополнительно профинансирует расселение аварийного жилья в Березниках под гарантии краевых властей. "Мы окажем необходимое содействие, будет выделено нужное финансирование, но при гарантии о целевом использовании этих средств и что все мероприятия по расселению людей должны быть завершены уже в следующем 2022 году", - подчеркнул премьер.

В результате начавшегося в 2006 году затопления рудника "Уралкалия" в Березниках в течение 9 лет образовалось четыре провала в черте города. В 2016 году Путин потребовал решить жилищную проблему жителей Березников и наказать виновных в затягивании переселения граждан из аварийных домов. На тот момент всего в Березниках необходимо было переселить около 12 тысяч человек из 99 многоквартирных жилых домов в центральной части города.