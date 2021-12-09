Яровая предлагает прописать четкие сроки проведения телемедицинских консультаций

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила внести изменения в приказ Минздрава РФ и прописать четкие сроки проведения плановой телемедицинской консультации. Об этом она заявила в ходе рабочего совещания с Минздравом, правительством Камчатского края и представителями ведущих федеральных медицинских центров края, сообщает пресс-служба вице-спикера в четверг.

"Считаю, что в приказ Минздрава нужно срочно вносить изменения в части регулирования сроков проведения плановых консультаций и недопущения перевода экстренных консультаций в плановые. Регламент оказания телемедицинской помощи должен, безусловно, гарантировать действия в интересах пациента", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По ее словам, телемедицина должна быть в первую очередь эффективным и полезным форматом взаимодействия, чтобы оказывать профессиональную помощь врачам в правильной диагностике и в вопросах ведения пациентов. Она напомнила, что приказ Минздрава устанавливает регламент проведения телемедицинских консультаций. Так, согласно документу, сроки оказания экстренной телемедицинской помощи составляют от 30 минут до двух часов, а неотложной - от трех до 24 часов.

"Однако сроки оказания плановой помощи в приказе не уточнены. На практике также бывают случаи, когда обозначенная в заявке как экстренная консультация переводится учреждением, куда она подана, в плановую. Такого рода переводы лишают пациента и врача возможности получить необходимую и своевременную квалифицированную помощь", - подчеркнула Яровая.

По ее словам, сегодня также необходимо обеспечить доступ муниципальных и поселковых лечебных учреждений к телемедицинским технологиям. "Поэтому на уровне федерального министерства предлагаю установить прямое требование ко всем субъектам РФ, чтобы краевые медицинские учреждения стали теми центрами телемедицины, которые обязаны консультировать поселковые и районные больницы", - предложила Яровая.