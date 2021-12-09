РАН и Архангельская область разработали совместный проект по изучению Белого моря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) совместно с Архангельской область намерены запустить проект по исследованию ресурсов, а также возможностей поглощения углекислого газа (СО2) Белого моря. Об этом сообщил в четверг президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Этот проект фактически сейчас сформирован. Понятно, что он связан с созданием некой платформы, с которой в Белом море будет изучаться скорость депонирования СО2 на поверхность. И каким образом дальше организована эта цепочка, стартующая с фотосинтеза, получения органики, микроводорослей и далее до процессов роста макроводорослей", - сказал Сергеев, отвечая на вопрос, планирует ли РАН и Архангельская область запустить отдельный проект по изучению ресурсов, а также возможностей депонирования Белого моря.

По его словам, Белое море является уникальным с точки зрения того объема и разнообразия водорослей, которые там произрастают, поэтому необходимо выяснить их способности поглощать СО2. Кроме того, по словам президента РАН, Белое море интересно с точки зрения биологических ресурсов, которые важны не только для пищевой, но и для фармацевтической промышленности.

"Продукция моря дает нам совершенно уникальные возможности благодаря тому, что в отношении морских животных и растений у нас еще не накопилась та резистентность, которая есть по отношению к достаточно большому количеству фармпрепаратов. И сейчас биологические ресурсы моря выходят на передний план с точки зрения создания совершенно новых лекарств", - добавил президент РАН.