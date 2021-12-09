Путин не считает нужным создавать в РФ новый орган власти для надзора за сохранением ООПТ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что не считает нужным создавать новый орган власти для надзора за сохранением особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

С идеей о создании нового органа власти выступил исполнительный директор отделения международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис" Сергей Цыпленков. По его словам, важной системной проблемой является отсутствие в России федерального органа исполнительной власти, который отвечает за особо охраняемые природные территории, эти функции разделены между несколькими федеральными и региональными органами, что приводит к "принятию неоптимальных решений". "Прошу вас поручить правительству рассмотреть вопрос создания такой структуры, которая будет осуществлять в полном объеме функции государственного управления и надзора в сфере организации и функционирования всех ООПТ России", - резюмировал Цыпленков.

"Создать еще какое-то агентство, плодить опять чиновников... Нужно посмотреть, как существующие структуры и механизмы работают, может быть, если нужно, наделить их дополнительными полномочиями и усилить контроль за их работой", - сказал Путин.

В остальном он согласился с предложениями Цыпленкова, который в том числе попросил президента поручить правительству устранить противоречия в законодательстве, которые мешают развитию лесоводства на сельхозземлях, а также призвал сократить использование сельскохозяйственных пожароопасных практик.