СМИ: в Британии образовалась рекордная очередь из нуждающихся в стационарном лечении

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Рекордные 6 млн граждан Великобритании в октябре ожидали своей очереди для прохождения стационарного лечения в больницах, что стало самым высоким показателем с момента начала ведения в 2007 году подобной статистики. Об этом в четверг сообщила газета Evening Standard со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения (NHS).

Издание указывает, что очередь из пациентов непрерывно росла с мая 2020 года, когда в ней находились 3,8 млн человек. Число пациентов, ожидающих госпитализации уже более года, в минувшем октябре составило 312,6 тыс. по сравнению со 167 тыс. год назад. В связи с этим NHS обязала больницы устранить к марту 2022 года все случаи, когда пациенты ожидают лечения в стационарах более двух лет.

Кроме того, более 10 тыс. человек в октябре провели в ожидании приема врача в отделениях неотложной медицинской помощи более 12 часов, что на 37% выше, чем годом ранее.

Как ранее сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование Британской медицинской ассоциации, английская NHS испытывает нехватку кадров в осенне-зимний сезон острых респираторно-вирусных инфекций и нуждается в привлечении на работу порядка 50 тыс. врачей, иначе рискует не справиться с наплывом пациентов. Сейчас в Англии на тысячу человек приходится три врача, в то время как средний показатель по странам Евросоюза равен четырем.