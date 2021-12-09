В Петербурге открыли памятник советскому летчику Нельсону Степаняну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Памятник-бюст советскому военному летчику Нельсону Степаняну открыли в Санкт-Петербурге в День Героев Отечества, передает корреспондент ТАСС. Степанян дважды удостаивался звания Героя Советского Союза, первый раз - в октябре 1942 года, когда боролся с фашистскими захватчиками за освобождение блокадного Ленинграда.

"Мы сегодня поминаем великого сына армянского народа, который безумно много успел сделать как воин, прожив безумно короткую, но безумно яркую жизнь. Не так много у нас дважды героев Советского Союза, которые оставили такой глубокий след в трех великих морях. Для Нельсона Георгиевича это море Балтийское, это море Черное и море воздушное - общее для всего человечества. Мы сегодня поминаем пример человека, успевшего к 31 году прожить столько, сколько не удается иному прожить и за 100 лет", - подчеркнул на церемонии открытия член Общественной палаты Санкт Петербурга, Народный артист России Николай Буров.

Второе звание Героя Советского Союза присвоено Степаняну в марте 1945 года посмертно - он погиб в бою под городом Лиепая. За весь период военных действий Степанян совершил 239 боевых вылетов и уничтожил 80 вражеских танков, 600 автомашин, потопил лично и в группе 53 вражеских судна, уничтожил 27 самолетов в воздушном бою и 25 самолетов на аэродромах, а также 105 вражеских орудий, 130 пулеметных точек и приблизительно 5 000 солдат. Памятник Нельсону Степаняну установлен на Аллее героев в парке Победы.

"Дед заслужил иметь памятник на земле, которую он не то что защищал - он отвоевывал ее каждым своим полетом, каждым своим маневром. Он был не один - он был со своим полком", - сказала приехавшая на открытие памятника внучка Нельсона Степаняна Виктория Степанян.

Нельсон Степанян родился 28 марта 1913 года в городе Шуша и до войны работал летчиком-инструктором. В условиях Великой Отечественной войны он проявил себя не только как гениальный пилот, но и как прекрасный лидер. Степанян мотивировал к свершениям подвигов своих подчиненных, части под его командованием удостаивались почетных званий и наград. При освобождении Феодосии его 47-й авиаполк за массовый героизм получил почетное название Феодосийский. После освобождения Крыма Степанян сражался в небе над Балтикой. Его штурмовики почти сразу же по прибытии начали наносить непрерывные сокрушительные удары по противнику в Наварском, Выборгском и Финском заливах. Выполняя один из налетов, группа, которую командир полка Степанян вел в бой лично, попала в засаду. В ожесточенном бою самолет Степаняна бросился в контратаку, прикрывая остальных, но был подожжен и упал в море.