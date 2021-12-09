Число заразившихся ковидом на предрождественском корпоративе в Осло возросло до 140

ХЕЛЬСИНКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Число людей, заразившихся коронавирусом на предрождественском корпоративе в ресторане в Осло, увеличилось уже до более 140. Об этом сообщил в четверг Норвежский институт здравоохранения.

"К настоящему моменту у около 70% (80 человек) из чуть более ста участников корпоратива [компании Scatec] в районе Акер Брюгге после мероприятия было выявлено заражение коронавирусом. У 17 человек подтверждено заражение омикрон-штаммом. Мы полагаем, что им заразилось большинство", - говорится в сообщении.

Кроме того, инфицированы после посещения ресторана, где 26 ноября прошло мероприятие, также более 60 человек, которые не являлись участниками корпоратива, но находились в тот вечер в том же заведении.

Всего речь идет в данный момент о более чем 140 заразившихся. При этом большинство участников вечеринки сообщили медикам, что были полностью вакцинированы от коронавируса в мае - ноябре 2021 года. Все участники перед мероприятием сделали экспресс-тест, давший отрицательный результат, при этом восемь из них сообщили, что в двухнедельный период до корпоратива выезжали за границу.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а затем объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заразившимися COVID-19 и использование ковид-паспортов. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте и при въезде по требованию показать полиции необходимые документы, в том числе ковид-сертификат, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда.

Во вторник правительство Норвегии сообщило о том, что вновь вводит отмененное ранее требование надевать защитную маску, просит жителей страны соблюдать безопасную дистанцию в метр в общественных местах и сократить число социальных контактов. Кроме того, продажа алкоголя в точках общепита теперь будет заканчиваться в полночь. Норвежцы также не должны приглашать к себе в дом более десяти гостей, в период рождественских и новогодних праздников число гостей может быть один раз увеличено до 20. К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили свыше 70% жителей страны старше 12 лет. Однако число заражений продолжает расти.