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Госдума вводит меры поддержки для сирот в местах лишения свободы

Поправками в Уголовно-исполнительный кодекс РФ предлагается расширить перечень осужденных, которым предоставляют бесплатно питание, одежду, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект о мерах социальной поддержки детей-сирот, находящихся в местах лишения свободы.

Поправки вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, ими предлагается расширить перечень осужденных, которым питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно.

Согласно тексту, в этот перечень должны войти дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, которые получают в местах лишения свободы общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также те, кто проходит профессиональное обучение за счет бюджетных средств или получает высшее образование в заочной форме.

Также в этот перечень войдут лица, потерявшие в период профессионального обучения во время отбывания тюремного срока обоих родителей или единственного родителя.

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