В EMA считают преждевременными разговоры о необходимости изменения вакцин из-за "омикрона"

ГААГА, 9 декабря. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает преждевременным говорить о необходимости изменения вакцин от коронавируса для борьбы с омикрон-штаммом. Об этом заявил в четверг глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Штамм "омикрон" внесен ВОЗ в категорию вызывающих обеспокоенность вариантов, - напомнил он. - На данный момент у нас нет достаточно данных о влиянии этого варианта на эффективность одобренных в ЕС вакцин. Однако мы продолжаем изучать всю имеющуюся информацию на этот счет". "Пока рано говорить, что в состав вакцин необходимо вносить какие-то изменения", - подчеркнул эксперт.

Компании-производители, добавил Кавалери, обязаны предоставлять результаты лабораторных тестов, чтобы определить уровень нейтрализации омикрон-варианта. "И мы готовы принять быстрые действия, если возникнет такая необходимость", - заверил он.