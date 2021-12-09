В Петербурге прошел флешмоб в поддержку олимпийцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Флешмоб в поддержку олимпийских спортсменов "Вместе в будущее" прошел в четверг на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. В проекте приняли участие петербургские музыканты, спортсмены и студенты, сообщила ТАСС генеральный продюсер радиостанции "Метро" Наталья Юдочкина.

В центре флешмоба - адаптация популярной китайской песни и танцевальные движения, которые исполняются под нее. Текст композиции отличается от оригинала несколькими темами, главные из которых - необходимость единства всего мира в спорте, олимпийские победы.

"Мы услышали в интернете песню китайских исполнителей, как потом выяснили, достаточно популярных. Мы решили сделать свою версию этой песни. Просто увидели и решили поддержать, поскольку нашим спортсменам очень важны поддержка, уверенность, что за них болеют", - рассказала Юдочкина.

Флешмоб посвящен Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Во флешмобе, помимо России, участвуют также Испания, Франция, Казахстан и Китай.