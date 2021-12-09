В Петербурге возбудили 40 административных дел по факту плохой уборки улиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Несвоевременная уборка улиц в Петербурге стала причиной возбуждений 40 административных дел на общую сумму штрафов более 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга.

"Снег в Петербурге с небольшими перерывами идет с конца ноября и управляющие организации должны убирать его своевременно. Жилищная инспекция увеличила количество ежедневных контрольных мероприятий. По результатам проверок возбуждено 40 административных дел на общую сумму штрафных санкций более 8 млн рублей", - сказано в сообщении.

По оценке начальника инспекции Ольги Акацевич, больше всего нарушений наблюдается в центральных районах города. "Виновные в нарушениях лица будут привлекаться к самой строгой ответственности, учитывая, что сегодня от своевременной уборки зависит безопасность наших жителей", - резюмировала глава госжилнадзора Санкт-Петербурга.

Всего для уборки снега в Петербурге привлечено более 7 тыс. дворников, 700 единиц специализированной техники, 1 800 средств малой механизации. В период с 30 ноября по настоящее время было очищено почти 5 тыс. дворов - 35% от общего числа и частично более 10 тыс. - это около 65%.