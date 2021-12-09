В Ростовской области выявили использование QR-кодов от утюгов и курицы для прохода в ТЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Ростовской области используют QR-коды от бытовой техники и продуктов, чтобы попасть в торговые центры. Об этом в четверг на брифинге сообщил журналистам руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Евгений Ковалев.

"Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке", - сказал Ковалев.

Как уточнили ТАСС в управлении информполитики правительства региона, такие случаи фиксируются, но об их массовости сложно говорить.

Ковалев также добавил, что охранники часто формально относятся к проверке QR-кодов у граждан. Это неблагоприятно влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе.

По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 181 410, выздоровели 155 405 человек, умерли 9 042. В области ранее была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.