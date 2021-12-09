ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный судья исправительного суда Парижа закрыл дело против известного режиссера Люка Бессона, которого обвинила в изнасиловании актриса Сэнд Ван Рой. Об этом сообщает в четверг Agence France-Presse (AFP).

Уточняется, что такое решение было принято в соответствии с рекомендациями прокуратуры Парижа. Режиссеру так и не было официально предъявлено никаких обвинений, он проходил по делу в статусе свидетеля-обвиняемого. Ранее сообщалось, что следственный судья еще в феврале 2021 года уведомлял стороны процесса о намерении прекратить дальнейшее расследование.

В мае 2018 года стало известно, что 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась с жалобой в один из полицейских комиссариатов Парижа, обвинив Бессона в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел во время встречи с режиссером в отеле "Бристоль", расположенном недалеко от Елисейского дворца. Согласно показаниям актрисы, Бессон подсыпал наркотики ей в чай, а когда она потеряла создание, изнасиловал. Однако токсикологический анализ крови, взятый у женщины, оказался отрицательным.

В феврале 2019 года прокуратура Парижа закрыла это дело. Однако спустя несколько месяцев парижский судебный следователь возобновил расследование в связи с новым иском, поданным Ван Рой.