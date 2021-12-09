Шахта "Листвяжная" направила единовременные выплаты всем семьям погибших при аварии

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Все семьи шахтеров и горноспасателей, погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, получили единовременные выплаты от предприятия на общую сумму свыше 350 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе шахты в четверг.

"Все семьи погибших в аварии на шахте "Листвяжная" получили единовременные выплаты, которые [шахта] перечисляет семьям погибших и членам семьи. В общей сложности 51 семье погибших (37 из которых - работники шахты, пять - горноспасатели, девять - работники подрядных организаций) перечислено 353,5 млн рублей. В соответствии с решением собственника шахты, на семью погибшего было выделено по 2 млн рублей, и на [каждого] члена семьи - по 1 млн рублей, в том числе для родителей", - сказали в пресс-службе.

Кроме единовременных выплат семьям погибших, "Листвяжная" выплатила по 500 тыс. рублей 105 пострадавшим, которые после аварии обращались к медикам, по 100 тыс. рублей - 141 человеку, которые не обращались в медучреждения, но в момент ЧП находились на шахте.

Поддержка семей погибших при аварии будет продолжена, для них за счет предприятия будет предоставлено 66 квартир, 37 семьям помогут с проведением ремонта и приобретением необходимой техники для дома.

"Кроме того, принято решение о выплате ежемесячного пособия на 51 ребенка [погибших работников] в размере 25 тыс. рублей на каждого до наступления совершеннолетнего возраста. Общая сумма ежемесячных выплат составит 1,275 млн рублей", - добавили на предприятии, отметив, что также взяли на себя обязательства по погашению всех кредитов погибших в общей сумме свыше 11 млн рублей.