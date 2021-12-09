Исследование: около 80% россиян ищут работу с помощью личных связей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Личными связями при поиске работы пользуются почти 80% россиян, на втором месте по популярности - поиск работы в интернете. Такие результаты опроса представил в четверг Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

"Состояние поиска проходит не быстро. Половина тех, у кого работы нет, застревают в нем до 10 недель, те, у кого есть, - до 8. В России традиционно ищут работу с помощью родственников, друзей и знакомых - так поступают 77-83% респондентов. На втором месте (примерно 70%) - онлайн, где в основном прибегают к рекламным объявлениям и значительно реже - к информации в социальных сетях", - говорится в результатах опроса.

Однако, как отмечают авторы работы, через интернет - не значит быстрее. Гипотеза о том, что его использование "ускоряет или облегчает процесс трудоустройства", не подтвердилась. Как и мнение, что молодежь, будучи активным потребителем интернета, часто задействует его и для этой цели. По данным исследования, "для группы 25-44 года, где много интернет-пользователей, характерно значительное падение интереса к поиску работы в сети"

В ВШЭ отметили, что безработные в основном молоды и не связаны узами брака. Холостых/незамужних среди них почти две трети (60%). Самая представительная возрастная группа - 14-24-летние (37,2%). Каждый пятый (21,8%) - с высшим образованием, но главным образом это выпускники школ и средних специальных учебных заведений. При этом среди незанятых заметно преобладают женщины (62,2%).

Значительная часть (35%) живет в мегаполисах и областных центрах. По сравнению с безработными в этой группе меньше людей с дипломами университетов, однако существенно больше - без среднего образования. Среди безработных их 3%, а среди незанятых - 14,7%.

Работающие, в отличие от незанятых и безработных, по данным ВШЭ, в основном люди семейные. Каждый третий - с высшим образованием. Специалистов с начальной профподготовкой, не окончивших среднюю школу, мало - 6,7%.

Предпочтения по зарплатам

Квалифицированные рабочие получают больше, чем специалисты средней квалификации (офисные сотрудники, представители сферы услуг и т. д.): 30,5 тыс. рублей против 25,8 тыс. рублей в месяц. А неквалифицированные, то есть люди только с общим средним образованием, самые малооплачиваемые - 18,6 тыс. рублей.

Через показатель доли трудоустроенных, но озабоченных поиском новых вакансий, исследователи косвенно изучили удовлетворенность россиян текущим местом работы. Оказалось, что больше всего соискателей среди неквалифицированных рабочих - свыше 27%. Меньше всего (6%) - в группе руководителей высшего звена и чиновников, то есть тех, кто в большинстве своем с хорошим образованием, длительным стажем, достойными заработками и чаще других склонен считать себя предпринимателем.

Одно из ключевых требований, предъявляемых к новым вакансиям, - размер оплаты. Безработные были готовы на 29,8 тыс. в месяц, имеющие работу - на 47,6 тыс. рублей. Соискатели при должностях и с лучшим образованием требовательнее. Руководители высшего звена, к примеру, ожидают роста зарплаты в 2,5 раза. В среднем трудоустроенные согласны на смену работы в случае, если доход от нее превысит имеющийся в 1,6 раза.

Для анализа использовалась база данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ - общенациональных репрезентативных опросов домохозяйств, проводимых с 1992 года. В исследовании занятыми считались люди, у которых на момент опроса была работа, в том числе подработки. Незанятыми - те, у кого ее не было и кто не искал: по нежеланию, состоянию здоровья, из-за пенсионного возраста, занятий домашним хозяйством и проч. Безработными - те, кто хотел, но не мог трудоустроиться.